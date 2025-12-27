Il contratto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026: dovrebbe andare via a parametro zero dopo quattro anni e mezzo in bianconero. Per firmare con chi? Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Vlahovic in regime di svincolo: due soluzioni per lui dalla prossima stagione

Leggi anche: Vlahovic Juve: dove giocherà nella prossima stagione? I rumors non si placano, due top club europei pronti a cogliere l’occasione a zero! Ultimissimi aggiornamenti sul suo futuro

Leggi anche: Giletti convintissimo: «Vlahovic nella prossima stagione giocherà in quella squadra. Non è una certezza, ma quasi»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vlahovic e Comolli ai ferri corti: l’annuncio definitivo sul futuro dell’attaccante - Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto a ‘Juventibus’, inoltre, il rapporto tra Dusan Vlahovic e Damien Comolli non è dei migliori. calciomercato.it

Juventus, allarme Vlahovic: è UFFICIALE, rischia tre mesi di stop - Vlahovic si è recato alla Continassa per gli esami medici, per valutare l’esatta entità dell’infortunio patito sabato contro il Cagliari. calciomercato.it

Vlahovic: la verità sul rinnovo con la Juventus, sul Bayern Monaco e sul Milan - A suon di prestazioni da leader, goal e un impegno costante e importante per la causa bianconera, l’attaccante serbo – dall’arrivo sulla panchina di Luciano ... calciomercato.com

Calciomercato Milan, occhi puntati verso l’estate: il diavolo non molla Vlahovic #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Calciomercato Juve LIVE: novità Vlahovic Milan. Ipotesi scambio con la Lazio! - facebook.com facebook