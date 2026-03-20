Omicidio Maiorano ergastolo confermato per Tarik

La Corte di Assise di Appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per Tarik El Ghaddassi, 43 anni, condannato per aver ucciso a botte la moglie, Ilaria Maiorano, 41 anni, a Osimo. La sentenza è arrivata nell’aprile scorso, e oggi la decisione è stata mantenuta anche in secondo grado.

Uccise a botte la moglie 41enne Ilaria Maiorano a Osimo Tarik El Ghaddassi, 43 anni, suo marito. La Corte di Assise di Appello di Ancona, presieduta dal presidente Luigi Catelli, nell’aprile scorso l’ha condannato all’ergastolo anche in secondo grado. Con il rigetto del ricorso presentato dalla difesa, ieri la Corte di Cassazione ha confermato integralmente quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, rendendo irrevocabile la pena dell’ergastolo. Si chiude così l’iter giudiziario dopo la doppia condanna inflitta in primo grado e confermata in appello appunto, dove erano state riconosciute tutte le aggravanti contestate all’imputato. "Mia madre ed io siamo soddisfatti della sentenza, è quello che si meritava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Maiorano, ergastolo confermato per Tarik Articoli correlati Omicidio Marruocco: confermato l’ergastoloErgastolo confermato anche in Appello per Franco Panariello condannato a scontare il carcere a vita. Leggi anche: Omicidio del clochard in Galleria Alpi, confermato l'ergastolo per Macchi Una raccolta di contenuti su Omicidio Maiorano Temi più discussi: Osimo, omicidio Maiorano: la Cassazione conferma l’ergastolo per il marito; Omicidio Maiorano, ergastolo confermato per Tarik; Omicidio di Ilaria Maiorano. La Cassazione conferma: ergastolo definitivo; Femminicidio di Ilaria Maiorano, la Cassazione conferma l'ergastolo per Tarik El Ghaddassi. Osimo, omicidio Maiorano: la Cassazione conferma l’ergastolo per il maritoL'omicidio Maiorano si era consumato in casa, in un casolare di campagna a Padiglione di Osimo, la notte tra il 10 e l'11 ottobre 2022 ... centropagina.it Ilaria Maiorano uccisa e massacrata davanti alle figlie nella casa di Padiglione di Osimo. Pena definitiva al marito: ergastoloOSIMO Niente più appelli, la condanna è definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo a Tarik El Ghaddassi, il 45enne marocchino accusato di aver massacrato ... corriereadriatico.it Osimo, omicidio Maiorano: la Cassazione conferma l’ergastolo per il marito x.com Telesveva. . Barletta, 45enne picchiato in un bar a colpi di mazza e sgabello: arrestate quattro persone, tra cui un indagato per l'omicidio Diviesti #puglia #bat #barletta #cronaca - facebook.com facebook