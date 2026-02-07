Omicidio del clochard in Galleria Alpi confermato l' ergastolo per Macchi

La Corte d'assise d'appello di Trieste ha confermato l'ergastolo per Bruno Macchi, che aveva già ricevuto la condanna in primo grado. L'uomo aveva ucciso Luca Tisi, un senzatetto di 58 anni, con 85 coltellate all'alba del 15 aprile in Galleria Alpi, a Udine. La vicenda ha scosso la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza e il trattamento delle persone senza fissa dimora.

Luca Tisi era stato ucciso con 85 coltellate. Dopo il delitto l'omicida si lavò in una roggia, tentando di cancellare le tracce La Corte d'assise d'appello di Trieste ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta a Bruno Macchi per l'omicidio di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni, ucciso con 85 coltellate all'alba del 15 aprile 2023 in Galleria Alpi, nei pressi di piazzale Osoppo, a Udine. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza, emessa il 27 settembre 2024 dalla Corte d'assise di Udine, che aveva riconosciuto il 31enne, di origini brasiliane, colpevole di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla minorata difesa della vittima.

