Omicidio di Terry Meneghetti al via il processo per il giovane assassino La figlia della vittima | Nessun perdono

È cominciato il processo per l'omicidio di Terry Meneghetti. Il giovane accusato è presente in tribunale mentre la figlia della vittima dichiara di non voler perdonare l'assassino. Fuori dall'edificio si svolge un presidio con cartelli che chiedono giustizia e evidenziano il dolore delle persone coinvolte. La scena si svolge nel tribunale per i minorenni di Milano.

Milano, 20 marzo 2026 – Fuori dal Tribunale per i minorenni un presidio, cartelli con scritte come “Giustizia per Terry” e "Vittime abbandonate”. In aula l’interrogatorio di M.S., il ragazzo che il 14 maggio dell’anno scorso, all’epoca 15enne, uccise Teresa Emma Meneghetti aggredendola nell’appartamento in via Verro dove viveva la pensionata di 82 anni, conosciuta nel quartiere come "Terry”. A pochi passi, ad ascoltare la sua lucida ricostruzione del delitto, la figlia della vittima, Silvia Bindella. Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenni (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Terry Meneghetti, al via il processo per il giovane assassino. La figlia della vittima: “Nessun perdono” Articoli correlati Omicidio Aurora Tila, la madre: “L'assassino in prigione si vanta di essere responsabile della più giovane vittima di femminicidio in Ue”L'ex fidanzato di Aurora Tila, allora 15enne, condannato in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario pluriaggravato, pur continuando... Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenniPrima udienza del processo che vede imputato il 15enne che il 14 maggio 2025 ha ucciso strangolandola la pensionata di 82 anni Teresa "Terry"... Approfondimenti e contenuti su Omicidio di Terry Meneghetti al via il... Omicidio di Terry Meneghetti, al via il processo per il giovane assassino. La figlia della vittima: Nessun perdonoIn aula a Milano l’interrogatorio del 16enne, a cui viene contestata la premeditazione: Non mi ha ospitato quando ero andato via da casa. L’ira di Silvia Bindella: Era consapevole di quello che sta ... msn.com Milano, al via il processo per l'omicidio di Teresa Meneghetti al tribunale per i minorenniPrima udienza del processo che vede imputato il 15enne che il 14 maggio 2025 ha ucciso strangolandola la pensionata di 82 anni Teresa Terry Meneghetti ... ilgiorno.it