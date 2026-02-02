La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola. Gli investigatori hanno escluso l’aggravante della crudeltà nell’omicidio compiuto dall’ex compagno Alessio Tucci, che l’ha uccisa nell’ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia.

La Procura di Napoli Nord ha concluso la fase delle indagini sull’uccisione di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola assassinata dall’ex compagno Alessio Tucci all’interno dell’ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia. Al giovane, oggi 19enne, vengono contestati il reato di omicidio e quattro circostanze aggravanti. Tra queste, però, cade più quella della crudeltà, che era stata inizialmente ipotizzata. Il cadavere della minorenne fu rinvenuto all’alba del 28 maggio scorso in un edificio vicino alla struttura sportiva, nascosto sotto mobili dismessi e materiale di scarto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, omicidio di Martina Carbonaro: la Procura esclude l’aggravante della crudeltà

Approfondimenti su Afragola Uccisione

La Procura di Napoli nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola.

La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dall'ex compagno ad Afragola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Afragola Uccisione

Indagini chiuse sull’omicidio di Martina Carbonaro: Tucci verso il processoProcura chiude indagini sull’omicidio della 14enne ad Afragola: accuse pluriaggravate all’ex fidanzato reo confesso, difesa valuta mosse. stylo24.it

Afragola, femminicidio di Martina Carbonaro: per Tucci cade aggravante crudeltà ma rischia comunque ergastoloAfragola (Napoli) - La Procura di Napoli Nord mette il punto sulla fase investigativa di uno dei delitti che hanno maggiormente scosso il territorio. Come ... pupia.tv

LO STRAZIANTE RICORDO DELLA MAMMA DI MARTINA CARBONARO A 8 MESI DALLA BARBARA UCCISIONE IN OCCASIONE DELL'ONOMASTICO. "FIGLIARELLA MIA 8 MESI LUNGHI SENZA TE.. SENZA SAPERE ANKORA LA VERITA`.. Oggi il tuo on - facebook.com facebook