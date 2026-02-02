Afragola omicidio di Martina Carbonaro | la Procura esclude l’aggravante della crudeltà

Da teleclubitalia.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola. Gli investigatori hanno escluso l’aggravante della crudeltà nell’omicidio compiuto dall’ex compagno Alessio Tucci, che l’ha uccisa nell’ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia.

La Procura di Napoli Nord ha concluso la fase delle indagini sull’uccisione di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola assassinata dall’ex compagno Alessio Tucci all’interno dell’ex abitazione del custode del campo sportivo Moccia. Al giovane, oggi 19enne, vengono contestati il reato di omicidio e quattro circostanze aggravanti. Tra queste, però, cade più quella della crudeltà, che era stata inizialmente ipotizzata. Il cadavere della minorenne fu rinvenuto all’alba del 28 maggio scorso in un edificio vicino alla struttura sportiva, nascosto sotto mobili dismessi e materiale di scarto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

afragola omicidio di martina carbonaro la procura esclude l8217aggravante della crudelt224

© Teleclubitalia.it - Afragola, omicidio di Martina Carbonaro: la Procura esclude l’aggravante della crudeltà

Approfondimenti su Afragola Uccisione

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il suo ex verso il processo: cade l'aggravante della crudeltà

La Procura di Napoli nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola.

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltà

La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dall'ex compagno ad Afragola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Afragola Uccisione

afragola omicidio di martinaIndagini chiuse sull’omicidio di Martina Carbonaro: Tucci verso il processoProcura chiude indagini sull’omicidio della 14enne ad Afragola: accuse pluriaggravate all’ex fidanzato reo confesso, difesa valuta mosse. stylo24.it

afragola omicidio di martinaAfragola, femminicidio di Martina Carbonaro: per Tucci cade aggravante crudeltà ma rischia comunque ergastoloAfragola (Napoli) - La Procura di Napoli Nord mette il punto sulla fase investigativa di uno dei delitti che hanno maggiormente scosso il territorio. Come ... pupia.tv

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.