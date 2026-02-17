Naufragio di Cutro nuova udienza sui soccorsi | ricostruita la notte minuto per minuto

Il 26 febbraio scorso, la tragedia di Cutro è stata al centro di un’udienza in tribunale, dove sono stati ricostruiti i soccorsi di quella notte. La squadra di soccorso ha messo in fila ogni intervento, minuto dopo minuto, per capire cosa sia successo. La nave carica di migranti si è rovesciata nelle acque agitate, con il mare che soffiava forte e il vento che soffiava a sei, rendendo ancora più difficile il salvataggio. Tra le testimonianze, c’è chi ha raccontato di aver visto le luci della barca tremare tra le onde.

Mare forza 4, vento 6 e la consapevolezza che su quella barca naufragata a Cutro c'erano dei migranti. Questo il quadro del 2 6 febbraio del 2023 quando il caicco Summer Love naufragò causando la morte di 94 persone, 35 delle quali minori. I dati sono stati forniti al tribunale di Crotone dal maggiore dei carabinieri Roberto Nicola Cara nel corso dell'udienza sui presunti ritardi nei soccorsi. Sei gli imputati, 4 militari della Finanza e due della Capitaneria. Naufragio di Cutro, l'udienza sui presunti ritardi nei soccorsi L'ufficiale che ha condotto le indagini delegate dalla Procura, rispondendo alle domande del pm Matteo Staccini, ha delineato una «fittissima catena di eventi» basata su riscontri documentali e diari di bordo, sopperendo così all'assenza di registrazioni telefoniche rivelata dal maggiore, presso il Roan della Guardia di finanza di Vibo Valentia: «Abbiamo ricostruito minuto per minuto quello che è accaduto in quella notte» ha detto.