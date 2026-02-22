Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo | la ricostruzione dell'omicidio minuto per minuto

Abderrahim Mansouri è stato ucciso da un agente di polizia il 26 gennaio 2026 a Rogoredo, periferia di Milano, a seguito di un intervento di routine. La polizia ha riferito che l’intera scena è stata filmata da telecamere di sorveglianza, e si sta analizzando ogni dettaglio dell’accaduto. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause e i momenti precisi di questa vicenda, che ha suscitato molte domande tra i residenti della zona.

La ricostruzione minuto per minuto dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso dal poliziotto Carmelo Cinturrino il 26 gennaio 2026 a Rogoredo, nella periferia di Milano. Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un controllo di polizia, perché il suo avvocato dice che non aveva una pistola in tasca. L'articolo fornisce i dettagli sull'incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita. Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo, secondo testimoni pare chiedesse ogni giorno soldi e droga: ipotesi omicidio volontario. L'agente Cinturrino indagato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo avrebbe mentito sulla chiamata al 118 dopo lo sparo. Proseguono le indagini. Salvini dopo dell'uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo dichiarava: "Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma". Salvini e Piantedosi furono i primi a condannare l'inchiesta nei confronti del poliziotto: "Più legittima difesa di così. Serve la tutel". Tra le molte tessere mancanti nella ricostruzione dell'omicidio del 28enne pusher marocchino Abderrahim Mansouri detto Zack ucciso con un colpo di pistola nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano e per il quale è indagato l'assistente capo del comm