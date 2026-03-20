Omicidio a Cesa nel 1999 arrestati dopo 27 anni due cugini rintracciati a Diber | i dettagli dell' operazione

Due cugini albanesi, ricercati dal 1999 per un omicidio avvenuto a Cesa, sono stati arrestati in Albania e trasferiti in Italia. L'operazione, condotta da forze dell'ordine italiane e albanesi, ha portato all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. I due sospettati sono stati rintracciati a Diber, in Albania, e ora sono a disposizione delle autorità italiane.

Due cugini albanesi, ricercati da 24 anni per omicidio e tentato omicidio a seguito di una brutale aggressione avvenuta a Cesa (Caserta) nel 1999, sono stati arrestati e condotti in carcere dopo essere stati localizzati in Albania. L’operazione, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli e resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra le forze di polizia, si è conclusa con il loro arrivo all’aeroporto di Fiumicino nella mattinata di oggi. I dettagli dell’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è stato il risultato di un’intensa attività investigativa e di cooperazione tra diverse autorità italiane e albanesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio a Cesa nel 1999, arrestati dopo 27 anni due cugini rintracciati a Diber: i dettagli dell'operazione Articoli correlati Omicidio a Cesa, latitanti dal 1999 arrestati in Albania: due cugini estradati in ItaliaSono atterrati nella mattinata di oggi all’aeroporto di Roma Fiumicino due cittadini albanesi, cugini di 50 e 47 anni, destinatari di un’ordinanza di... Roberta Martucci scomparsa nel 1999, una testimone parla 27 anni dopoA quasi ventisette anni di distanza dal quel tragico 20 agosto 1999, la scomparsa di Roberta Martucci, all’epoca ventottenne, torna prepotentemente... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio a Cesa nel 1999 arrestati dopo... Temi più discussi: Duplice omicidio Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento; Sparò e uccise un ragazzo di 19 anni a Cesa, nel Casertano: condannato a 20 anni l’amico diciottenne; Latitanti dal 1999 per un omicidio nel Casertano, arrestati in Albania; Latitanti dal 1999 per un omicidio avvenuto nel Casertano, presi in Albania. Cesa, omicidio nel 1999: catturati due cugini, erano latitanti in AlbaniaCesa (Caserta) – Un delitto rimasto senza colpevoli per oltre un quarto di secolo trova oggi un punto fermo: due uomini, irreperibili dal 1999, sono stati ... pupia.tv Latitanti da 27 anni per omicidio, arrestati in AlbaniaI due cugini atterrati stamattina a Fiumicino scortati dalla polizia ... msn.com Non rischia più l'ergastolo Antonio Micarelli e potrebbe anche accedere a un rito alternativo che gli consentirebbe di ricevere un ulteriore sconto di pena. È quanto stabilito durante la prima udienza che la guardia giurata, accusata di omicidio volontario e tenta - facebook.com facebook Morte di Tania Bellinetti, cambia l’accusa per l’ex compagno:“È omicidio volontario” x.com