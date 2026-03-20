Omicidio a Cesa latitanti dal 1999 arrestati in Albania | due cugini estradati in Italia

Due cittadini albanesi, cugini di 50 e 47 anni, sono stati arrestati in Albania e oggi sono stati estradati in Italia. Sono accusati di omicidio e tentato omicidio commessi a Cesa, e dal 1999 risultavano latitanti. Questa mattina sono sbarcati all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono stati consegnati alle forze dell’ordine italiane.

Sono atterrati nella mattinata di oggi all’aeroporto di Roma Fiumicino due cittadini albanesi, cugini di 50 e 47 anni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio e tentato omicidio. I due erano irreperibili da oltre venticinque anni. L’operazione, condotta nell’ambito del progetto “Wanted 2025” della Polizia di Stato, è il risultato di un’articolata attività investigativa durata circa un anno. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali e portate avanti dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il supporto determinante delle autorità albanesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio a Cesa, latitanti dal 1999 arrestati in Albania: due cugini estradati in Italia Articoli correlati Latitanti da 27 anni per omicidio, arrestati in AlbaniaTempo di lettura: 2 minuti Erano latitanti da 27 anni per un omicidio e un ferimento avvenuti nel Casertano nel 1999. Leggi anche: Catturati latitanti ricercati dal 1999: atterrati a Fiumicino Altri aggiornamenti su Omicidio a Cesa latitanti dal 1999... Temi più discussi: Latitanti dal 1999 per un omicidio nel Casertano, arrestati in Albania; Latitanti dal 1999 per un omicidio avvenuto nel Casertano, presi in Albania; Latitanti da 26 anni arrestati in Albania: due cugini accusati di omicidio nel Casertano. Omicidio a Cesa, latitanti dal 1999 arrestati in Albania: rientrano in Italia due cugini albanesiScopri tutti i dettagli riguardo Omicidio a Cesa, latitanti dal 1999 arrestati in Albania: rientrano in Italia due cugini albanesi . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Latitanti da 27 anni per omicidio, arrestati in AlbaniaI due cugini atterrati stamattina a Fiumicino scortati dalla polizia ... msn.com Non rischia più l'ergastolo Antonio Micarelli e potrebbe anche accedere a un rito alternativo che gli consentirebbe di ricevere un ulteriore sconto di pena. È quanto stabilito durante la prima udienza che la guardia giurata, accusata di omicidio volontario e tenta - facebook.com facebook Morte di Tania Bellinetti, cambia l’accusa per l’ex compagno:“È omicidio volontario” x.com