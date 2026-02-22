Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 Achille Lauro in frac e l’omaggio a Ornella Vanoni
Achille Lauro ha indossato un frac durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, celebrata all’Arena di Verona, in omaggio a Ornella Vanoni. La manifestazione ha coinvolto migliaia di spettatori, che hanno assistito a spettacoli musicali e coreografie energiche. La scelta di Lauro ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di originalità alla serata. La manifestazione si è conclusa con un grande fuochi d’artificio sul palco, lasciando il pubblico in attesa di nuovi eventi.
Le Olimpiadi 2026 si sono concluse: la Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona è stata uno spettacolo, puro show. Commentatori preparatissimi, per scongiurare una replica di quanto successo con l’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, e l’inizio è stato teatrale, un concentrato di arte, di musica, di spettacolo, di lirica. Da Achille Lauro a Manuel Agnelli, fino al doppiatore Francesco Pannofino, i primi minuti della Cerimonia sono stati puramente cinematografici, con un riferimento a René Ferretti, il personaggio interpretato da Pannofino in Boris. Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, Achille Lauro in frac. 🔗 Leggi su Dilei.it
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Achille Lauro ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: “Sono onorato”Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché è stato scelto come ospite d’onore.
Cerimonia chiusura Olimpiadi, la diretta: inizia lo show all'Arena di Verona. Italia con Vittozzi e Ghiotto come portabandiera. Sugli spalti Meloni, sfilano i medagliati azzurriDall'Arena di Verona il racconto della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. ilmessaggero.it
Olimpiadi Invernali 2026: scaletta della cerimonia di chiusura, cosa vedremo stasera su Rai 1Non ci sarà la doppia location per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026, che si concluderanno invece nell'iconico scenario dell'Arena di Verona: ecco la scaletta dell'evento e tutti ... movieplayer.it
Lo spettacolo «Beauty in Action» in scena dalle 20,30 all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli - facebook.com facebook
All’Arena di Verona si chiudono i Giochi, Accatino: “Bolle, Achille Lauro e sorprese top secret” x.com