Achille Lauro ha indossato un frac durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, celebrata all’Arena di Verona, in omaggio a Ornella Vanoni. La manifestazione ha coinvolto migliaia di spettatori, che hanno assistito a spettacoli musicali e coreografie energiche. La scelta di Lauro ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di originalità alla serata. La manifestazione si è conclusa con un grande fuochi d’artificio sul palco, lasciando il pubblico in attesa di nuovi eventi.