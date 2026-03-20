Omaggio a Ennio Calabria | la Collezione Zubcevi a Roma

A Roma si è tenuta la presentazione dei nuovi volumi della collana Zubcevi, dedicata alla collezione d’arte. Durante l’evento sono state esposte alcune opere storiche appartenenti alla stessa collezione. L’occasione ha coinciso con un omaggio a Ennio Calabria, coinvolgendo un pubblico interessato alla storia e alla conservazione del patrimonio artistico.

Cosa: Presentazione dei volumi della collana Zubcevi – La Collezione d’arte ed esposizione di opere storiche. Dove e Quando: Sabato 28 marzo 2026, ore 18:00, presso Plus Arte Puls (viale G. Mazzini 1, Roma). Perché: Un’occasione per approfondire il legame culturale tra Italia e Bulgaria attraverso la figura del Maestro Ennio Calabria a due anni dalla sua scomparsa. L’universo artistico di Ennio Calabria torna a essere protagonista nel cuore di Roma, in un appuntamento che intreccia memoria storica, critica d’arte e collezionismo internazionale. Sabato 28 marzo 2026, gli spazi dell’associazione culturale Plus Arte Puls ospiteranno un evento di rilievo per la scena culturale capitolina: la presentazione ufficiale dei primi due volumi della prestigiosa collana Zubcevi – La Collezione d’arte. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Omaggio a Ennio Calabria: la Collezione Zubcevi a Roma Articoli correlati La grande musica del Maestro. Omaggio a Ennio MorriconeUna tromba che ha scritto la storia del cinema italiano, assieme a una talentuosa orchestra, per rendere omaggio alle colonne sonore di uno dei più... Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezioneMentre in questi giorni Swatch è a Cortina con un pop up ad hoc per l'ultimo MoonSwatch della collezione, in vendita solo in caso di neve, il brand...