Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini. L’azienda ha allestito un pop-up a Cortina per l’ultimo MoonSwatch, che si può comprare solo in presenza di neve. Contestualmente, ha annunciato anche due nuovi orologi dedicati alle Olimpiadi, in un’operazione che punta a celebrare l’evento sportivo in modo originale.

Mentre in questi giorni Swatch è a Cortina con un pop up ad hoc per l'ultimo MoonSwatch della collezione, in vendita solo in caso di neve, il brand ha lanciato anche due orologi per rendere omaggio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina oramai alle porte. Il marchio della famiglia che è cronometrista ufficiale dei giochi dal 1932, Omega, non poteva sottrarsi a questo esercizio di stile che è stato fatto alla Swatch maniera. I due segnatempo sono così stati realizzati con la palette ufficiale Imagination Vibe di Milano Cortina 2026, con un caratteristico gradiente blu-verde su una base bianca brillante, assieme ad altri dettagli di design che strizzano l’occhio allo spirito dell’evento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezione

Sandro e Paolo Montefusco, originari di Carmiano, Lecce, hanno rappresentato l'Italia in due edizioni delle Olimpiadi (Seul 1988 e Barcellona 1992) nella classe 470, dopo essere stati riserva a Los Angeles 1984.

Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezioneEntrambi gli orologi hanno i loghi olimpico e paralimpico sul cinturino, con il nome dell’evento stampato sul passante. Ogni modello e? inoltre racchiuso in un packaging speciale che riprende i colori ... gqitalia.it

Via alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il presidente Sergio #Mattarella visita il Villaggio olimpico e, incontrando gli atleti italiani, dice: “Ci auguriamo tante medaglie, ma soprattutto impegno e lealtà”. #Tg1 Nadia Zicoschi facebook

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com