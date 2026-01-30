Il Mattino | Napoli Champions da 48 milioni ma De Laurentiis guarda oltre | sprint sul centro sportivo
Il Napoli ha già incassato circa 48 milioni di euro dalla Champions League, ma il presidente De Laurentiis non si ferma qui. Mentre si gode i risultati sul campo, il club accelerano i lavori per il centro sportivo, puntando a rafforzare il progetto a lungo termine. La società vuole sfruttare al massimo questa stagione, ma guarda anche oltre, pensando a un futuro più stabile e competitivo.
"> Il Napoli incassa dalla Uefa circa 48 milioni di euro per il cammino in Champions League. Una cifra importante, che ridimensiona anche l’impatto economico dell’eliminazione. La mancata qualificazione ai playoff incide per circa 5 milioni, ma se si guarda in modo realistico alla sola sconfitta contro il Chelsea il danno è quantificabile con maggiore precisione: 2,1 milioni per la vittoria mancata, un milione per il pass playoff, 500mila euro per il piazzamento tra il 16° e il 24° posto, a cui va aggiunto l’incasso del match, stimabile in circa 2 milioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
