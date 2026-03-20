Specchio delle mie brame. Se la società oggi è il riverbero frantumato di una realtà fatta a pezzi dall’algoritmo, che le preclude la possibilità di avere un rapporto sano con sé stessa, stimolando quel senso di collettività capace di unire piuttosto che dividere, nayt (tutto minuscolo) parte dalle tredici pezzi del nuovissimo album “ io Individuo ” per cercare un pensiero che sappia andare oltre lo sfrenato individualismo dei tempi e ritrovare un riflesso ad immagine intera. Questo decimo album in studio, che il trentunenne rapper isernino cresciuto a Roma presenta nel pomeriggio (ore 17.30) con un firmacopie a L’Archivolto di via Marsala,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre l’algoritmo, by nayt : "Esploro l’individuo alla ricerca di un noi"

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