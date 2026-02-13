Nayt | il 20 marzo esce io Individuo decimo album e nuovo capitolo di un percorso sempre più personale

Il rapper Nayt annuncia l’uscita del suo decimo album, “io Individuo”, prevista per il 20 marzo, un progetto che segna un ulteriore passo nel suo percorso musicale sempre più personale e riflessivo.

Il 20 marzo arriva “io Individuo”, il decimo album di Nayt, tra le penne più riconoscibili e introspettive della sua generazione. Un progetto che arriva a un anno e mezzo da “Lettera Q” e che, già dal titolo, dichiara le sue intenzioni: un’esplorazione profonda e senza filtri dell’identità, delle sue fratture e delle sue sfaccettature, di ciò che ci definisce davvero quando il rumore intorno si abbassa. L’album è già disponibile in pre-order (link pre-order) e contiene “Prima che”, il brano con cui Nayt è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, già disponibile in pre-save e pre-add (link). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

