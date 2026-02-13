Nayt | il 20 marzo esce io Individuo decimo album e nuovo capitolo di un percorso sempre più personale
Il 20 marzo arriva “io Individuo”, il decimo album di Nayt, tra le penne più riconoscibili e introspettive della sua generazione. Un progetto che arriva a un anno e mezzo da “Lettera Q” e che, già dal titolo, dichiara le sue intenzioni: un’esplorazione profonda e senza filtri dell’identità, delle sue fratture e delle sue sfaccettature, di ciò che ci definisce davvero quando il rumore intorno si abbassa. L’album è già disponibile in pre-order (link pre-order) e contiene “Prima che”, il brano con cui Nayt è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, già disponibile in pre-save e pre-add (link). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
