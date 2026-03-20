Il 20 marzo di ogni anno le Nazioni Unite dedicano una giornata alla riflessione sulla felicità, invitando il mondo a fermarsi e considerare questo aspetto che va oltre il semplice dato economico. Quest’anno, l'attenzione si concentra sul ruolo della gioia nelle vite delle persone, con particolare riferimento al Bhutan, paese che ha promosso l’idea di considerare il benessere come misura del progresso.

Il 20 marzo di ogni anno le Nazioni Unite chiedono al mondo di fermarsi a riflettere su qualcosa di apparentemente semplice: la felicità. Non come emozione passeggera, ma come obiettivo collettivo di governi, società e singoli individui. L’idea originale della Giornata Internazionale della Felicità viene da un piccolo regno himalayano, il Bhutan, che da decenni misura il proprio progresso in modo del tutto insolito. Tutto ha inizio negli anni Settanta, quando il re del Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, introdusse un concetto rivoluzionario: la Felicità Interna Lorda (FIL). L’intuizione era semplice quanto audace, la ricchezza di una nazione non si misura solo con il Prodotto Interno Lordo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Oltre il PIL conta la gioia: ecco perché oggi è la Giornata della Felicità (grazie al Bhutan)

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