Oltre 500 chili di fuochi d’artificio nascosti nel bagagliaio tre fratelli denunciati

Tre fratelli sono stati denunciati dopo il ritrovamento di oltre 500 chili di fuochi d’artificio nascosti nel bagagliaio di un veicolo. L’intervento della polizia di Stato ha evitato probabilmente l’utilizzo di queste sostanze durante i festeggiamenti di fine anno. L’operazione si inserisce in un’azione di controllo finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e alla prevenzione di rischi legati alla manipolazione di ordigni pirotecnici illegali.

Botti di Capodanno: feriti in diverse città, sequestrati oltre 500 chili di fuochi - A Taranto il bilancio più serio riguarda un uomo rimasto ferito a un occhio a causa dell’esplosione di un petardo durante la notte di San Silvestro. ticinonotizie.it

Sequestrati oltre 500 chili di fuochi illegali: maxi intervento a Pomezia - CRONACA – In vista delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza di Roma ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. lanotiziaoggi.it

Trasportavano oltre 220 chili di esplosivi, arrestati tre catanesi - facebook.com facebook

Bari, sequestrati oltre 130 chili di fuochi d'artificio: 41enne segnalato all’autorità giudiziaria x.com

