Calciomercato Juve prosegue il casting dei portieri | i nomi presenti nella lista di Comolli per la prossima stagione
La Juventus sta lavorando al calciomercato e sta valutando diversi portieri per la prossima stagione. La lista dei nomi è stata stilata da Comolli, che sta seguendo da vicino le possibilità per rinforzare il reparto tra i pali. La società bianconera ha in programma di effettuare alcune scelte importanti per il ruolo del portiere nel mercato estivo.
Mateta alla Juve, la Vecchia Signora continua a seguire con attenzione l’attaccante del Crystal Palace: le condizioni per acquistarlo Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatore Sorloth Juventus, l’attaccante norvegese resta nel mirino dei bianconeri. L’ostacolo per portarlo alla corte di Spalletti Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettagli Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Milan, prosegue il casting per il difensore: sulla lista di Tare ci sono due nomi in pole position. Ecco tutti i dettagliIl calciomercato del Milan entra in una fase decisiva e, dopo aver quasi definito le mosse per rinforzare l’attacco, l’attenzione della dirigenza...
Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, tutti i nomi nella lista di Comolli per rafforzare il reparto offensivoLa priorità della Juventus per il mercato di gennaio è chiara: proteggere il talento di Kenan Yildiz e garantire a Luciano Spalletti soluzioni...
Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Juve.
Temi più discussi: Juve, il rinnovo del capitano: verso l'accordo con Locatelli fino al 2030, i dettagli; Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti; ?? Koopmeiners nel mirino della Roma: la Juventus lo valuta 30 milioni; Ziliani: Mercato, tra qualche mese tifosi Juve non avranno lacrime per piangere: l’annuncio….
Juve-Vlahovic, primo incontro sul rinnovo: c’è apertura. Le news di calciomercatoIl faccia a faccia della scorsa settimana e la volontà dell'attaccante: nessun accordo con altri club. Ora si entra nel vivo delle cifre ... sport.sky.it
Calciomercato Juventus, si va verso il rinnovo di Spalletti fino al 2028Calciomercato Juventus. I bianconeri e Luciano Spalletti sembrano aver trovato l'alchimia perfetta, tanto che il futuro insieme appare ormai scritto. Le ... news-sports.it
JuveLive.it. . #calciomercato #juventus #juve facebook
Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com