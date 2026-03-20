Ok alla deportazione della famiglia di Liam Ramos rapito dall’Ice

Il tribunale ha approvato la deportazione della famiglia di Liam Ramos, il bambino rapito dall’Ice. La foto di Liam, con un cappello a coniglietto e uno zaino di Spider-Man tenuto da un agente dell’Ice, ha attirato l’attenzione internazionale. La decisione riguarda le procedure di rimpatrio e le modalità di tutela del minore coinvolto. La vicenda ha suscitato numerose reazioni a livello globale.

L'imbarcata La repressione a Minneapolis non si ferma. Resta solo la via dell’appello a una corte composta da giudici tutti nominati da Trump La sua immagine – cappello da coniglietto e zaino di Spider-Man dal quale lo tiene la mano di un agente dell’Ice – ha fatto il giro del mondo. Anche per questo, probabilmente, ieri un giudice Usa ha respinto la richiesta di asilo della famiglia di Liam Conejo Ramos, che ha quindi intrapreso l’unica strada rimasta: un appello al Board of Immigration Appeals. LO STESSO ORGANO giudiziario che è passato da 28 a 13 giudici: tutti quelli nominati da Joe Biden sono stati licenziati, e il consiglio ha ampia discrezionalità per negare gli appelli (anzi è incoraggiato a farlo). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ok alla deportazione della famiglia di Liam Ramos, rapito dall’Ice Articoli correlati Liam, il bambino arrestato dall’ICE, torna a casa insieme al padreLiam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni protagonista di un arresto che ha sconvolto l’opinione pubblica, ha finalmente lasciato il centro di... Minneapolis, rilasciato il piccolo Liam: il bambino di 5 anni arrestato dall’ICESono tornati a casa in Minnesota il piccolo Liam Conejos Ramos, di cinque anni, e il padre Adrian Conejo Arias.