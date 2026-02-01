Minneapolis rilasciato il piccolo Liam | il bambino di 5 anni arrestato dall’ICE

Sono tornati in Minnesota il piccolo Liam e suo padre, Adrian Conejo Arias. Dopo essere stati arrestati dall’ICE, il bambino di cinque anni è stato rilasciato e ora è di nuovo con la famiglia. La notizia ha fatto il giro sui social e tra i residenti, che hanno seguito con apprensione gli sviluppi di questa vicenda.

Sono tornati a casa in Minnesota il piccolo Liam Conejos Ramos, di cinque anni, e il padre Adrian Conejo Arias. I due erano stati arrestati dall'ICE in un sobborgo di Minneapolis lo scorso 20 gennaio sollevando polemiche e indignazione in tutto il mondo. A dare la lieta notizia è stato l'ufficio del deputato texano democratico Joaquin Castro. Padre e figlio erano stati portati in un centro di detenzione a Dilley, in Texas, ma un giudice ne ha poi ordinato il rilascio. L'arresto di Liam a Minneapolis. Le immagini del bambino con un cappellino da coniglio e uno zaino di Spider-Man, circondato dagli agenti, hanno suscitato indignazione per la repressione messa in atto dagli agenti federali e dall'amministrazione Trump a Minneapolis.

