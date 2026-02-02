Liam, il bambino di cinque anni arrestato dall’ICE, è tornato a casa con il padre. Dopo settimane di detenzione in Texas, Liam ha lasciato il centro per immigrati. La famiglia ha ritrovato la normalità, mentre l’opinione pubblica continua a seguire con attenzione questa vicenda.

Liam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni protagonista di un arresto che ha sconvolto l’opinione pubblica, ha finalmente lasciato il centro di detenzione per immigrati in Texas. Liam e suo padre Adrian hanno avuto la possibilità di tornare nella loro casa a Minneapolis dopo una settimana di reclusione grazie all’intervento del giudice federale Fred Biery. È stato quest’ultimo, infatti, a firmare un’ordinanza severissima contro le attuali politiche degli Stati Uniti. Padre e figlio hanno diritto a restare negli Stati Uniti. Il magistrato che ha disposto la scarcerazione ha condannato aspramente “l’ignoranza del governo” nei confronti della Dichiarazione d’Indipendenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam, il bambino arrestato dall’ICE, torna a casa insieme al padre

Liam Conejo Arias, il bambino di 5 anni fermato dall'Ice, non sarà deportato.

Sono tornati in Minnesota il piccolo Liam e suo padre, Adrian Conejo Arias.

