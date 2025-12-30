La Corte costituzionale frena Giani sulla legge regionale per il fine vita
La Corte costituzionale ha deciso di bloccare la legge regionale toscana sul fine vita, limitando il ruolo del sistema sanitario e promuovendo il principio di federalismo. La decisione rappresenta un passo importante nel dibattito sulla regolamentazione del suicidio assistito, sottolineando la necessità di un quadro normativo condiviso a livello nazionale. La pronuncia evidenzia il ruolo della Corte nel contemperare le competenze regionali con i principi costituzionali.
La decisione sul caso Toscana: no al ruolo del sistema sanitario, sì al «federalismo». La Consulta frena la corsa della Toscana verso la liberalizzazione del suicidio assistito. Ieri, la Corte ha stabilito che la legge non è illegittima nella sua interezza, ma in diverse disposizioni viola competenze statali esclusive. E benché i rilievi non riguardino il merito - il collegio, che d’altronde aveva già indicato i principi generali in base ai quali bisognerebbe permettere l’accesso alla procedura, non si oppone certo al suicidio assistito in sé - essi, tuttavia, colpiscono alcuni aspetti essenziali della legge. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Fine vita, Zuppi apre a una legge: “Il Parlamento segua la Corte costituzionale”
Leggi anche: Legge toscana sul fine vita, la Corte Costituzionale: “Non del tutto illegittima, ma varie parti violano le competenze statali”
Fine vita, sentenza della Consulta. Giani: passo storico, ora le modifiche. Centrodestra: "Troppo trionfalismo" - La Corte Costituzionale legittima la Toscana a legiferare sul suicidio assistito dopo il ricorso del governo . msn.com
Soddisfatto Giani, "la Consulta ci legittima a legiferare sul fine vita" - "Esprimo soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che, nella caratteristiche di generalità rispetto al potere legislativo espresso dalla Regione Toscana, ci riconosce la legittimità e ... ansa.it
Consulta sul fine vita, Giani esulta: “Ci legittima a legiferare”. Associazione Coscioni: “Smentito il governo” - La Corte Costituzionale conferma parzialmente la legittimità della legge toscana sul fine vita, richiedendo modifiche parziali ... ilfattoquotidiano.it
#Giani: La Corte Costituzionale riconosce alla #Toscana la legittimità di legiferare sul fine vita. È stata la prima Regione ad assumersi questa responsabilità, mentre il Governo chiedeva addirittura l’abrogazione della nostra legge. Ora andiamo avanti, nel risp x.com
La Corte Costituzionale ha accolto in parte il ricorso del governo. Soddisfatto Giani: «Legittimati a legiferare sulla materia». Cosa hanno detto i giudici - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.