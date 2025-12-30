la corte costituzionale frena giani sulla legge regionale per il fine vita

La Corte costituzionale ha deciso di bloccare la legge regionale toscana sul fine vita, limitando il ruolo del sistema sanitario e promuovendo il principio di federalismo. La decisione rappresenta un passo importante nel dibattito sulla regolamentazione del suicidio assistito, sottolineando la necessità di un quadro normativo condiviso a livello nazionale. La pronuncia evidenzia il ruolo della Corte nel contemperare le competenze regionali con i principi costituzionali.

La decisione sul caso Toscana: no al ruolo del sistema sanitario, sì al «federalismo». La Consulta frena la corsa della Toscana verso la liberalizzazione del suicidio assistito. Ieri, la Corte ha stabilito che la legge non è illegittima nella sua interezza, ma in diverse disposizioni viola competenze statali esclusive. E benché i rilievi non riguardino il merito - il collegio, che d’altronde aveva già indicato i principi generali in base ai quali bisognerebbe permettere l’accesso alla procedura, non si oppone certo al suicidio assistito in sé - essi, tuttavia, colpiscono alcuni aspetti essenziali della legge. 🔗 Leggi su Laverita.info

