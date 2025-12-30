Parla il viceministro Sisto FI | Il referendum sulla giustizia a inizio marzo rispetta la legge Il Cdm ha tempo per l’indizione

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viceministro Sisto di Forza Italia ha confermato che il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si svolgerà all'inizio di marzo, rispettando le disposizioni di legge. Il Consiglio dei ministri ha ancora tempo per l’indizione, sottolineando che l’iter previsto è conforme alle normative vigenti. La discussione riguarda un tema importante per il sistema giudiziario italiano, in attesa di decisioni ufficiali.

“Votare a inizio marzo per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è perfettamente conforme alla legge: non c’è alcun motivo per non farlo. Non sarebb. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Parla il viceministro Sisto (FI): "Il referendum sulla giustizia a inizio marzo rispetta la legge. Il Cdm ha tempo per l'indizione"

Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati

