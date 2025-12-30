Parla il viceministro Sisto FI | Il referendum sulla giustizia a inizio marzo rispetta la legge Il Cdm ha tempo per l’indizione

Il viceministro Sisto di Forza Italia ha confermato che il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si svolgerà all'inizio di marzo, rispettando le disposizioni di legge. Il Consiglio dei ministri ha ancora tempo per l’indizione, sottolineando che l’iter previsto è conforme alle normative vigenti. La discussione riguarda un tema importante per il sistema giudiziario italiano, in attesa di decisioni ufficiali.

Riforma della Giustizia: il viceministro Sisto a Porto Torres - Il viceministro della giustizia, l’onorevole Francesco Paolo Sisto, farà tappa a Porto Torres per parlare della nuova riforma della giustizia e per inaugurare la sede cittadina di Forza Italia. unionesarda.it

Inaugurazione anno giudiziario, parla Zaccaro: «La riforma un feticcio ideologico. I dadi? Sisto è spiritoso, capirà» - Continua a tenere banco nel dibattito/scontro tra politica e magistratura sulla riforma della giustizia l’episodio che in apertura della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

