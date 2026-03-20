Il viceministro Sisto ha affermato che la riforma apporta benefici concreti ai cittadini nel loro rapporto con la giustizia, evidenziando miglioramenti nelle garanzie durante le indagini e il processo, e responsabilità più elevate per i magistrati. La discussione si concentra sui cambiamenti introdotti e sui vantaggi diretti per le persone coinvolte nel sistema giudiziario.

“E’ una riforma che consegna ai cittadini benefici concreti nel loro rapporto con la giustizia: maggiori garanzie nelle indagini e nel processo, magistrati più responsabilizzati, maggiore trasparenza del sistema giudiziario, con la liberazione del Csm dalle logiche spartitorie delle correnti”. Lo dice al Foglio il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, impegnato nella volata finale per il Sì al referendum. L’obiettivo del governo, come ha lasciato intendere la premier Meloni, è invitare il maggior numero di italiani a votare, dato che la consultazione sarà senza quorum. Il modo migliore, sottolinea Sisto, è parlare dei benefici concreti che i cittadini avrebbero se la riforma Nordio venisse confermata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Con il Sì benefici concreti per i cittadini nel loro rapporto con la giustizia”. Parla il viceministro Sisto

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