Occupa il sagrato della chiesa con 5 camion per farseli benedire | imprenditore a processo

Un imprenditore di Sant'Agnello, già detenuto per un’altra vicenda, si trova ora sotto processo per aver occupato il sagrato di una chiesa con cinque camion, chiedendo che fossero benedetti. L’uomo è coinvolto anche in due altri procedimenti giudiziari, uno per aver aggredito il presidente di una sezione del WWF e un altro per stalking nei confronti di un giornalista.

L'imprenditore, Salvatore Langellotto, originario di Sant'Agnello, è già detenuto per altra causa ed è imputato in altri due procedimenti: quello per l'aggressione ai danni del presidente di una sezione del WWF e quello per stalking nei confronti del giornalista Vincenzo Iurillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Camion ‘benedetti’ sul sagrato, citazione a giudizio del pm per imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiLa procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Langelotto, già detenuto,... A Cavaglio d'Agogna il presepe sul sagrato della chiesaIl Comune di Cavaglio d'Agogna, la parrocchia di San Mamante, associazioni e gruppi organizzano la sacra rappresentazione dell'Epifania sul sagrato... Aggiornamenti e notizie su Occupa il sagrato della chiesa con 5... Temi più discussi: Il fronte del no si allarga: Davanti alla Cattedrale sparata musica d’ogni tipo; Sortino, l'urlo delle pietre del sagrato della Matrice -; Madignano. Uova di Pasqua Ail, con Avis la solidarietà sul sagrato della chiesa; Via Crucis interdiocesana a Carpi. Camion 'benedetti' sul sagrato, citazione a giudizio del pm per imprenditore(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - La procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Langelotto, già detenuto, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per av ... msn.com Il fronte del no si allarga: Davanti alla cattedrale sparata musica d’ogni tipoUn cartello di associazioni tra le quali Italia Nostra e Fai punta il dito contro la manifestazione Ciò che sta avvenendo nel centro monumentale della città supera ogni limite di tollerabilità. msn.com La nuova sede occupa la palazzina dell’ex mercato del pollame, un edificio ottocentesco dismesso dagli anni Ottanta e riportato a nuova vita dopo un lungo intervento di demolizione, ricostruzione e trasformazione. Il risultato è una scuola dell’infanzia articolat - facebook.com facebook "Non è democrazia, è malafede!" Mi scrive un lettore sull'ultima pensata della CGIL Caro Porro, Cgil senza vergogna: occupa la scuola per propagandare il No x.com