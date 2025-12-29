A Cavaglio d' Agogna il presepe sul sagrato della chiesa
A Cavaglio d’Agogna, il presepe prenderà vita sul sagrato della chiesa parrocchiale. L’evento, organizzato dal Comune, dalla parrocchia di San Mamante e da varie associazioni, si terrà domenica 4 gennaio alle 17. Un’occasione per vivere insieme un momento di tradizione e comunità, nel rispetto delle modalità previste.
Il Comune di Cavaglio d'Agogna, la parrocchia di San Mamante, associazioni e gruppi organizzano la sacra rappresentazione dell'Epifania sul sagrato della chiesa parrocchiale domenica 4 gennaio alle 17.In caso di maltempo la manfiestazione slitta a martedì 6 gennaio. su. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
