A Cavaglio d' Agogna il presepe sul sagrato della chiesa

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cavaglio d’Agogna, il presepe prenderà vita sul sagrato della chiesa parrocchiale. L’evento, organizzato dal Comune, dalla parrocchia di San Mamante e da varie associazioni, si terrà domenica 4 gennaio alle 17. Un’occasione per vivere insieme un momento di tradizione e comunità, nel rispetto delle modalità previste.

Il Comune di Cavaglio d'Agogna, la parrocchia di San Mamante, associazioni e gruppi organizzano la sacra rappresentazione dell'Epifania sul sagrato della chiesa parrocchiale domenica 4 gennaio alle 17.In caso di maltempo la manfiestazione slitta a martedì 6 gennaio.  su. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

