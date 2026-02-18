Pio Esposito la Premier League lo vuole | l' Inter pensa già al rinnovo

La Premier League ha messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, attirata dalle sue prestazioni che stanno sorprendendo, mentre l'Inter si prepara già a offrirgli un nuovo contratto. Il giovane attaccante sta mostrando tutta la sua grinta nelle ultime partite, segnando anche un gol decisivo contro la Roma. La società nerazzurra valuta di rinnovare il contratto per blindarlo, considerando la sua crescita rapida e il suo ruolo importante in squadra.

Francesco Pio Esposito sta guidando la crescita del reparto offensivo dell’Inter, emergendo come protagonista al centro del progetto nerazzurro. Le sue prestazioni hanno consolidato la fiducia della società, arrivando a una deteminante doppia conferma: sviluppo del talento e pianificazione a lungo termine. La dirigenza, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha predisposto un prolungamento contrattuale fino al 2031. L’accordo prevede un incremento dell’ingaggio, che passerà da 1,1 milioni a circa 3 milioni di euro a stagione, più bonus legati a parametri di rendimento. L’operazione è concepita per riconoscere la crescita del ragazzo e per erigere un ostacolo alle tentazioni della Premier League, sempre più interessata al suo potenziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

