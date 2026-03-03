Viene annunciato l’arrivo di “Parole O-Stili”, il primo glossario internazionale dedicato a combattere lo stigma e il body shaming legati all’obesità. L’iniziativa mira a promuovere un uso più consapevole dei termini, consapevoli di come le parole possano influenzare le opinioni pubbliche e le percezioni individuali. La campagna si rivolge a professionisti, media e pubblico generale.

Ne uccide più la penna che la spada, si diceva un tempo. Quale che sia la percezione del singolo, non ci sono dubbi che i termini impiegati per definire una situazione possano influenzare quanto gli altri pensano su ciò di cui si parla. E non sempre in termini positivi. In questo senso, se si discute di obesità, lo stigma e un linguaggio impreciso rendono più difficile l’accesso alle cure e peggiorano la qualità della vita delle persone. Per affrontare questo problema, in occasione del World Obesity Day, la Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla patologia del 4 marzo, promossa dalla World... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Obesità, in arrivo Parole O-Stili, il primo glossario internazionale contro lo stigma e il body shaming

