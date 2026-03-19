Dai pitoni un composto che riduce la fame | può aprire la strada a nuovi farmaci per dimagrire
Un composto presente nel sangue dei pitoni potrebbe avere potenzialità nel ridurre l’appetito. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Metabolism e, finora, i test su modelli animali hanno mostrato risultati incoraggianti. La ricerca si concentra su questa sostanza come possibile base per nuovi farmaci dimagranti. Gli studi continueranno per approfondire le sue caratteristiche e applicazioni.
Su Nature Metabolism la scoperta di un composto presente nel sangue dei pitoni che potrebbe aiutare a controllare l’appetito: nei primi test su modelli animali ha mostrato risultati promettenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Farmaci antidiabete usati per dimagrire, pubblicità che inganna: la stretta negli Usa(Adnkronos) – Giro di vite negli Usa su farmaci antidiabete dimagranti preparati in modo da eludere il processo di approvazione della Food and Drug...
Leggi anche: Il kiwi vale per 3: toglie la fame, fa dimagrire e cura l’intestino