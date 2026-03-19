Dai pitoni un composto che riduce la fame | può aprire la strada a nuovi farmaci per dimagrire

Un composto presente nel sangue dei pitoni potrebbe avere potenzialità nel ridurre l’appetito. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Metabolism e, finora, i test su modelli animali hanno mostrato risultati incoraggianti. La ricerca si concentra su questa sostanza come possibile base per nuovi farmaci dimagranti. Gli studi continueranno per approfondire le sue caratteristiche e applicazioni.