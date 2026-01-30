Arezzo case popolari e Corte costituzionale | legge bocciata? Tranquilli si fa finta di niente

A Arezzo, la questione delle case popolari e della legge bocciata dalla Corte Costituzionale sembra non scuotere più di tanto gli amministratori. Nonostante la decisione chiara dei giudici costituzionali, a Palazzo Cavallo continuano a fare finta di niente e a procedere come se nulla fosse successo. La legge illegittima resta in vigore, e nessuno sembra voler interrompere il gioco.

Pare che a Palazzo Cavallo non gliene importi una beata mazza nemmeno se la Corte Costituzionale dice chiaro e tondo che una legge è illegittima. Qui si va avanti come se nulla fosse, sereni, rilassati e col bando delle case popolari sotto braccio, come se la Consulta avesse scritto una barzelletta e non una sentenza. A denunciarlo è il consigliere comunale Michele Menchetti, che dopo aver fatto un’interrogazione in Consiglio s’è sentito rispondere, in sostanza: “Ma sì, che sarà mai?”. E così, mentre la Corte smonta un pezzo di legge, il Comune di Arezzo continua imperterrito a fare graduatorie come se fosse il festival dell’ippica. 🔗 Leggi su Lortica.it

Arezzo, 15 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Arezzo ha avviato un’analisi approfondita sugli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Legge Regionale n.

Il Comune di Arezzo sta valutando gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale toscana in materia di case popolari.

