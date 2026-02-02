Ad Arezzo il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia coordinato da Pasquale Macrì

Ad Arezzo è nato un nuovo comitato per il Sì al referendum sulla giustizia. È stato costituito da professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile. Il gruppo si oppone alla separazione delle carriere dei magistrati e si presenta come un organismo territoriale, autonomo e senza legami politici. La formazione punta a coinvolgere più cittadini possibili nel dibattito sulla riforma.

È stato costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, comitato territoriale, autonomo, apolitico e apartitico, promosso da professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile. “Il Comitato - fanno sapere gli organizzatori - nasce con l’intento di sostenere, sul piano giuridico e istituzionale, le ragioni della riforma oggetto di referendum, ritenuta funzionale al rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell’equilibrio tra accusa e difesa, così come delineati dall’articolo 111 della Costituzione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

