Contratto scuola Naddeo conferma | Il 24 marzo le tabelle degli aumenti parte economica in chiusura entro il 1° aprile VIDEO INTERVISTA
Il presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, ha comunicato che le tabelle degli aumenti salariali saranno pubblicate il 24 marzo, mentre la parte economica dovrebbe essere definita entro il primo aprile. Durante un’intervista a Orizzonte Scuola, Naddeo ha aggiornato sui progressi della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 20252027.
Ai microfoni di Orizzonte Scuola, il presidente dell’ARAN Antonio Naddeo ha illustrato lo stato di avanzamento della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 20252027. L'articolo Contratto scuola, Naddeo conferma: “Il 24 marzo le tabelle degli aumenti, parte economica in chiusura entro il 1° aprile” VIDEO INTERVISTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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