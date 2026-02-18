Bonus bollette 2026 | cos’è a chi spetta e come funziona lo sconto da 90 euro
Il governo ha introdotto il bonus bollette 2026 per aiutare le famiglie con un ISEE fino a 9.000 euro, dopo aver deciso di ridurre i costi energetici. La misura garantisce uno sconto automatico di 90 euro all’anno sulla bolletta elettrica, per alleviare le spese domestiche. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per l’aumento delle tariffe energetiche e il peso sulle famiglie italiane. Le utenze riceveranno lo sconto direttamente sulla fattura, senza bisogno di richiederlo. La misura entra in vigore a partire dal primo gennaio 2026.
Il bonus bollette 2026 è uno sconto automatico da 90 euro annui sulla bolletta elettrica, destinato alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro. Il contributo si somma ai bonus sociali già esistenti per luce, gas e acqua, e non richiede alcuna domanda: basta avere l'ISEE aggiornato per il 2026.
Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funzionaUn nuovo bonus da 55 euro per le bollette della luce è previsto nel decreto Energia in fase di studio dal governo, destinato alle famiglie vulnerabili con ISEE fino a 15.
