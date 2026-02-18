Bonus bollette 2026 | cos’è a chi spetta e come funziona lo sconto da 90 euro

Il governo ha introdotto il bonus bollette 2026 per aiutare le famiglie con un ISEE fino a 9.000 euro, dopo aver deciso di ridurre i costi energetici. La misura garantisce uno sconto automatico di 90 euro all’anno sulla bolletta elettrica, per alleviare le spese domestiche. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per l’aumento delle tariffe energetiche e il peso sulle famiglie italiane. Le utenze riceveranno lo sconto direttamente sulla fattura, senza bisogno di richiederlo. La misura entra in vigore a partire dal primo gennaio 2026.

Il bonus bollette 2026 è uno sconto automatico da 90 euro annui sulla bolletta elettrica, destinato alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro. Il contributo si somma ai bonus sociali già esistenti per luce, gas e acqua, e non richiede alcuna domanda: basta avere l’ISEE aggiornato per il 2026. Bonus bollette 2026: cos’è e a quanto ammonta Il decreto bollette. Potrebbe interessarti:. Bollette in calo del 20%: scopri subito quanto risparmierai!.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funzionaUn nuovo bonus da 55 euro per le bollette della luce è previsto nel decreto Energia in fase di studio dal governo, destinato alle famiglie vulnerabili con ISEE fino a 15.

Leggi anche: Bonus scuole paritarie 2026: cos’è, a chi spetta e come funziona il contributo fino a 1.500 euro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.