nuove emissioni di btp e di bot a marzo i dettagli e le date delle aste

Tra il 25 e il 27 marzo 2026 il Tesoro italiano lancerà nuove emissioni di Btp e Bot, titoli di Stato destinati a coprire diverse scadenze temporali. Durante queste date, verranno offerte varie tranche di strumenti finanziari, coinvolgendo sia il mercato a breve termine che quello a medio e lungo termine. Le aste rappresentano un momento chiave per il collocamento di nuovi titoli sul mercato.

Tra il 25 e il 27 marzo 2026 il Tesoro metterà all’ asta una serie di titoli di Stato, prodotti finanziari diversi che copriranno sia il breve termine, sia il medio e il lungo termine. Si tratta di Btp, buoni del Tesoro pluriennali, e di Bot, Buoni ordinari del tesoro. Si tratta di aste competitive, che sono frequentate soprattutto da investitori istituzionali, quindi banche e fondi di investimento. Queste aste metteranno sul mercato anche alcuni prodotti specifici. Tra questi due tipologie di Btp particolari: i Btp short term, a più breve termine rispetto ai normali buoni pluriennali del tesoro, e i Btp€i, che sono indicizzati all’inflazione della zona euro, sempre più interessanti in questo periodo in cui i prezzi stanno aumentando a causa delle tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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