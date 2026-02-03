Bot e Btp calendario delle aste di febbraio | a chi conviene investire

Dopo la fine delle aste di gennaio, gli investitori già puntano alle nuove emissioni di febbraio. Il calendario delle aste di Titoli di Stato italiani è stato annunciato e ora molti si chiedono a chi conviene investire. Le date sono fissate e le scelte si fanno più chiare, mentre gli operatori si preparano a decidere tra Bot e Btp.

Dopo la chiusura della tornata di aste di gennaio, l’attenzione degli investitori si sposta ora sul nuovo calendario delle emissioni di Titoli di Stato italiani previste per febbraio 2026. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato il calendario che riguarda Bot, Btp a medio-lungo termine, Btp Short e Btp€i. Btp e Bot, calendario delle aste di febbraio 2026. Per le aste, il Dipartimento del Tesoro, in collaborazione con la Banca d’Italia, ha fissato cinque finestre a febbraio 2026. La distribuzione ricalca quella degli anni precedenti con Bot a inizio e fine mese, Btp concentrati nella parte centrale e finale, con una giornata dedicata ai titoli a breve durata e a quelli indicizzati all’inflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

