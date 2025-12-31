Come sarebbe la Macan WRC27 se Porsche volesse

La Macan WRC27 immaginata da Porsche si adatterebbe al regolamento WRC27, che privilegia un ritorno al motore termico rispetto alle tecnologie ibride. Questa versione, concentrata su affidabilità e prestazioni tradizionali, rifletterebbe le linee guida del regolamento, offrendo un veicolo più semplice e diretto, con un equilibrio tra potenza e maneggevolezza, in linea con le nuove direttive del campionato rally.

Il regolamento WRC27, così come delineato nelle sue linee fondamentali, abbandona il concetto di power unit ibrida ad alte prestazioni, reintroducendo una maggiore centralità del motore termico. E così abbiamo voluto tentare un esercizio stilistico sulla base delle specifiche FIA applicate alla Porsche Macan, trasformandola in un'ipotetica WRC27. La Porsche Macan WRC27 rappresenterebbe un esercizio .

