Migliora il meteo la decisione sui collegamenti per le isole

Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, torna possibile pianificare con maggiore affidabilità i collegamenti verso le isole del Golfo di Napoli. La tregua concessa dal maltempo offre condizioni più sicure e prevedibili per i viaggi, contribuendo a facilitare gli spostamenti e garantire un servizio più stabile per residenti e visitatori.

La tregua concessa dal maltempo porta buone notizie anche per chi deve spostarsi da e verso le isole del Golfo di Napoli. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, infatti, da questa mattina, 11 gennaio, sono ripresi i collegamenti per Ischia, Capri e Procida. Le tre isole sono rimaste isolate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Migliora il meteo: parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida Leggi anche: Collegamenti con le isole minori a rischio, il caso finisce all'Ars La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mare agitato, stop agli aliscafi: disagi nei collegamenti tra Capri, Napoli e Penisola Sorrentina; Mare in burrasca, stop ai collegamenti tra Termoli e le Isole Tremiti. TEMPO IN MIGLIORAMENTO E TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO | PREVISIONI METEO 11-12 GENNAIO 2026 Migliorano le condizioni del tempo, ma occhio al vento forte in quota - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.