Al China Open di nuoto, disputato al Centre Natatorium di Shenzhen, Thomas Ceccon ha gareggiato nei 50 dorso durante il primo giorno di competizione. L'evento si è distinto per le prestazioni di rilievo e per i risultati cronometrati di livello elevato, attirando l’attenzione degli appassionati presenti. La giornata ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con numerose gare che hanno mostrato tempi veloci e spettacolo.

Si è aperto all’insegna dello spettacolo e dei riscontri cronometrici di alto profilo il China Open di nuoto, in svolgimento al Centre Natatorium di Shenzhen. La prima giornata ha messo subito in evidenza la solidità della squadra di casa, capace di imporsi nella maggior parte delle finali in programma, lasciando agli ospiti stranieri solo spazi marginali. L’attenzione, in chiave italiana, era tutta rivolta a Thomas Ceccon, che ha scelto l’evento cinese come tappa di avvicinamento agli Assoluti primaverili e ai prossimi Europei di Parigi. L’azzurro ha risposto presente nei 50 dorso, rientrando in una finale di ottimi contenuti tecnici e chiudendo in 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon in gara nei campionati cinesi open: azzurro in evidenza nei 50 dorso del day-1

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