Giorgia a Palmanova la regina del pop italiano fa tappa nella città stellata

Giorgia arriva a Palmanova e infiamma la città con il suo tour estivo. La regina del pop italiano ha scelto la città stellata per una tappa del suo “G Summer”, mentre continua a riempire i palazzetti con il suo tour invernale. La voce di Giorgia attira fan da tutta Italia e promette un concerto da non perdere.

Sulla scia del tour nei palazzetti attualmente in corso, con il quale sta macinando sold out in tutta la penisola, Giorgia, voce fra le più amate della musica italiana di sempre, annuncia i concerti estivi della tournée dal titolo "G Summer". Questo nuovo progetto live vedrà l'artista.

