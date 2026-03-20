Notte di musica con il violino di Maxim Teskov

Nella notte di ieri si è tenuto un concerto all’interno della XXI edizione del Festival Musicale Internazionale, organizzato dall’Associazione Musicisti Aretini e ospitato alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia. Il protagonista della serata è stato il violinista Maxim Teskov, che ha eseguito un repertorio classico davanti a un pubblico presente nella location. L’evento si inserisce nel programma di questa rassegna musicale.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Nuovi concerti della XXI edizione del Festival Musicale Internazionale realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia, parte del patrimonio Intesa San Paolo. Il programma della stagione, andrà avanti fino all’8 maggio e vede le suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare sei concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Questa sera alle 21 ci sarà un cambio di programma rispetto al cartellone annunciato. Per motivi di salute la violinista coreana Sueye Park deve rinunciare a partecipare al concerto in programma stasera e viene sostituita dal violinista austriaco Maxim Tzekov. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte di musica con il violino di Maxim Teskov Articoli correlati Stregati dal violino. Notte di musica con Maxim TeskovRipartono i concerti della XXI edizione del Festival Musicale Internazionale realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini alla... Leggi anche: Ferrara Musica riparte con il Trio. Show con violino, violoncello e piano Una selezione di notizie su Notte di musica con il violino di Maxim... Temi più discussi: Notte di note per Mimì; Stregati dal violino. Notte di musica con Maxim Teskov; Forte, Fortissimo Club 2026: la nuova rassegna dedicata agli eventi musicali indoor in città; Festival musicale FAR València 2026. Stregati dal violino. Notte di musica con Maxim TeskovIl giovane talento protagonista stasera a Casa Bruschi. Suggella il ritorno in forze del Festival Internazionale. msn.com Roma: la solidarietà nella Notte di Luce della Fondazione Scambia con Arisa, D’Alessio, Turci e ZarrilloAbbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. primapress.it MONDIALI DI CURLING: ITALIA VS SCOZIA LIVE Nella notte italiana, sulla pista di Calgary, l'Italcurling si sta giocando una partita fondamentale contro la Scozia. Siamo al terzo end e siamo sotto 1 a 0. Visti i nostri 2.18 euro spesi, sentendoci soli, abbiam d - facebook.com facebook Colpi con auto rubate e bomba al distributore: presi tre bolognesi dopo una notte di raid x.com