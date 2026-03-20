Stregati dal violino Notte di musica con Maxim Teskov

La XXII edizione del Festival Musicale Internazionale riprende con un concerto dedicato al violino, interpretato dal musicista Maxim Teskov. L’evento si tiene alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia, organizzato dall’Associazione Musicisti Aretini e sostenuto dal patrimonio di Intesa San Paolo. La serata vede protagonisti strumenti e musicisti in un appuntamento che richiama appassionati e pubblico locale.

Ripartono i concerti della XXI edizione del Festival Musicale Internazionale realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini alla Casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia, parte del patrimonio Intesa San Paolo. Il programma della stagione, andrà avanti fino all’8 maggio e vede le suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare sei concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Questa sera alle 21 ci sarà un cambio di programma rispetto al cartellone annunciato. Per motivi di salute la violinista coreana Sueye Park deve rinunciare a partecipare al concerto in programma stasera e viene sostituita dal violinista austriaco Maxim Tzekov. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stregati dal violino. Notte di musica con Maxim Teskov Articoli correlati Leggi anche: Ferrara Musica riparte con il Trio. Show con violino, violoncello e piano Dj set e musica dal vivo: notte di Capodanno a Latiano con i Sud Sound SystemLATIANO - Il capodanno 2026 di Latiano si preannuncia come uno degli eventi più vibranti della provincia, trasformando i giardini pubblici nel centro...