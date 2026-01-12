Ferrara Musica riparte con il Trio. Show con violino, violoncello e piano.

Ferrara Musica riprende il suo calendario al Teatro Comunale, con un concerto del Trio Phaeton alle ore 20.30. La serata presenta brani di Haydn, Mendelssohn e Dvorák, interpretati da violino, violoncello e pianoforte. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica classica, che segna la ripresa delle attività dopo la pausa natalizia.

Dopo la pausa natalizia, oggi al Comunale, con inizio alle 20.30, prosegue la stagione di Ferrara Musica con il Trio Phaeton, che propone un concerto con musiche di Haydn, Mendelssohn e Dvo?ák. La formazione unisce tre artisti tedeschi di fama internazionale, Friedemann Eichhorn (violino), Peter Hörr (violoncello) e Florian Uhlig (pianoforte), per dare vita a uno dei Trii con pianoforte più interessanti del panorama concertistico internazionale. Solisti di successo da oltre vent’anni, si esibiscono sui grandi palcoscenici in Europa, oltreoceano e Asia e hanno già suonato nelle principali capitali musicali europee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

