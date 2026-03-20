Notizie di Storia ecco il periodico semestrale della Società storica aretina

Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 54 di “Notizie di Storia”, il periodico semestrale della Società storica aretina. La pubblicazione è diretta da Luca Berti e viene distribuita alla fine di marzo 2026. L’evento si svolge nel centro di Arezzo e coinvolge membri e appassionati di storia locale. La presentazione si tiene in un luogo pubblico e accessibile alla comunità.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Viene presentato all’ Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 54 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti. L’appuntamento è in calendario martedì 24 marzo, alle ore 17,30. La rivista, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sugli studi e sugli eventi riguardanti la cultura e soprattutto la storia del territorio aretino. A fornire una sintesi di quanto pubblicato saranno gli stessi autori degli articoli pubblicati nella rivista. Il nuovo numero presenta in apertura un articolo di Enzo Di Carlo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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