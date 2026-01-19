Società storica aretina la presentazione audiovisivo di Mario Spiganti

Martedì 20 gennaio 2026, la Società Storica Aretina riprende le sue attività, dopo la pausa per le festività di fine anno. In questa occasione, viene presentato un nuovo video realizzato da Mario Spiganti, volto a valorizzare la storia e il patrimonio culturale della comunità aretina. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della memoria storica e della cultura locale.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – L’attività della Società storica aretina riprende martedì 20 gennaio, dopo la pausa per le festività di fine-anno. Alle ore 17,30, con il patrocinio del Comune di Arezzo, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino viene presentato l’audiovisivo di Mario Spiganti “1944: la Casa delle Caciaie a Carda in Pratomagno”. Si tratta di un saggio di storia orale, s imile per la forma ad un documentario. Il video è dedicato ad un luogo simbolico collocato a circa mille metri di altitudine in Pratomagno, a pochi chilometri dalla frazione di Carda. Nel 1944, circondati e come nascosti e protetti dai castagni, c'erano lassù dei campi estesi e pianeggianti, molto fertili, con una grande casa come annesso agricolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'assemblea dei soci della Società storica aretina si riunisce martedì 16 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso la sede in via Leone Leoni 18, Arezzo. L'incontro si svolge nella ex palestra Inadel, offrendo un’occasione per discutere delle attività e delle iniziative dell'ente del terzo settore dedicato alla tutela e alla promozione della storia locale.

