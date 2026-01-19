Mette-Marit di Norvegia la Principessa più fragile d’Europa | eliminata dall’agenda reale

Mette-Marit di Norvegia, nota per il suo ruolo nella famiglia reale, si trova attualmente in un periodo difficile. La sua salute, compromessa da problemi polmonari potenzialmente gravi, ha portato alla sua assenza dall’agenda ufficiale. Contestualmente, affronta anche una crisi familiare legata alle accuse rivolte al figlio maggiore, Marius Borg. Questa situazione segna un momento delicato nella vita della principessa, che si sta confrontando con sfide personali e di salute.

Mette-Marit di Norvegia sta attraversando uno dei momenti più complessi della sua vita. La salute fragile, aggravata da problemi polmonari che potrebbero richiedere un trapianto, si unisce alla pesante crisi familiare scaturita dalle gravi accuse rivolte al figlio maggiore, Marius Borg. Per settimane, la Principessa ha tentato di conciliare impegni ufficiali e difficoltà personali, ma il Palazzo ha deciso di sospendere temporaneamente il suo programma pubblico, lasciandola lontana dai riflettori. Mette-Marit di Norvegia lontana dagli impegni pubblici. Mette-Marit di Norvegia si è ritirata dalla vita pubblica in altre occasioni a causa dei suoi problemi di salute, ma questo gennaio si è rivelato particolarmente complesso pure per via della controversia legale che circonda il figlio maggiore.

Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, sarà processato a Oslo a febbraio x.com

