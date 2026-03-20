Non solo Sinner e Antonelli | quali sono i 5 giovani italiani più promettenti nello sport

Oltre a Sinner e Antonelli, ci sono altri giovani italiani che si stanno facendo notare nello sport. Sono cinque atleti di diversa disciplina che stanno attirando l’attenzione per le loro prestazioni e il talento mostrato in competizioni nazionali e internazionali. Questi nomi rappresentano una nuova generazione pronta a confrontarsi con i più grandi del mondo.

Jannik Sinner e Kimi Antonelli. Due nomi che chiunque conosce ormai, due simboli di un’Italia competitiva che non ha paura di niente, se non di perdere. Lo sport nel sangue, la testa vincente, il talento unito al duro lavoro. Ma il potenziale azzurro non si limita a loro due. Anzi, scavando appena un poco, ci si accorge di come quella sia solo la cosiddetta «punta dell’iceberg». No, esistono storie altrettanto affascinanti, altrettanto belle, potenzialmente altrettanto vincenti. Meno conosciute, certo, anche perché il tennis e la Formula 1 hanno una cassa di risonanza ben maggiore del rugby o della corsa. Eppure, ci sono cinque giovani atleti che stanno già riscrivendo la storia del proprio sport. 🔗 Leggi su Panorama.it

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