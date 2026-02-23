sinner e alcaraz ecco quali sono le giovani promesse che in futuro potrebbero insidiarli

Sinner e Alcaraz, due giovani talenti, attirano l'attenzione perché si sono affermati come possibili rivali dei campioni storici. La loro ascesa deriva da risultati sorprendenti e da uno stile di gioco aggressivo. Sinner, con le sue vittorie in tornei importanti, e Alcaraz, che ha dominato le ultime stagioni, dimostrano di avere le carte in regola. Entrambi potrebbero cambiare il panorama del tennis nei prossimi anni. La loro crescita continua a sorprendere gli appassionati.

C’è stato un periodo in cui sembrava impossibile immaginare qualcuno capace di insidiare Roger Federer e Rafael Nadal. Dominavano tutto, alternavano i titoli Slam come si cambia una camicia, e il resto del circuito sembrava condannato a giocarsi le briciole. Poi arrivò Novak Djokovic, e sappiamo tutti come andò a finire. Oggi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ispirano lo stesso senso di imprendibilità. Due macchine da tennis diverse per stile e temperamento, ma entrambe devastanti. Difficile trovare crepe nei loro giochi (nonostante le recenti sconfitte di Jannik), difficile immaginare chi possa ridurre il gap in tempi brevi. 🔗 Leggi su Panorama.it

