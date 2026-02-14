Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel superG a Milano Cortina 2026, dopo aver subito un grave infortunio dieci mesi fa. La sciatrice italiana si è rotta il piatto tibiale e la testa del perone durante i Campionati Italiani, ma ha deciso di non arrendersi. La sua vittoria ha fatto il giro del mondo e il New York Times la celebra come uno degli eroi italiani.

La storia di Federica Brignone ha fatto il giro del mondo: dieci mesi dopo il terribile infortunio rimedio nella seconda manche del gigante dei Campionati Italiani, dove aveva rimediato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, è riuscita a conquistare la medaglia d’oro nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un recupero sensazionale e commovente a 35 anni, che ancora una volta ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha saputo consacrarsi per l’eternità, aggiungendo l’unico titolo che mancava al suo glorioso palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Brignone in cima alla piramide degli eroi italiani. Nessun campione nello sport preferito, ma Sinner…”: la celebrazione del New York Times

