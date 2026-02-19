Iran quando attaccheranno gli Usa Lo scenario | sarà una guerra lunga

Gli Stati Uniti stanno pianificando un intervento militare contro l’Iran, con una possibile escalation che potrebbe durare mesi. Fonti vicine alle autorità americane indicano che l’azione sarà più ampia rispetto all’operazione Midnight Hammer, condotta nel giugno 2025. Teheran si prepara a resistere e ha rafforzato le sue difese nel settore nucleare. La situazione resta tesa, e le tensioni tra i due paesi aumentano di giorno in giorno. La domanda è: quando arriverà il colpo finale?

Gli Stati Uniti starebbero per attaccare l' Iran, in un intervento militare ben più esteso e lungo della operazione Midnight Hammer che ha colpito Teheran nel giugno del 2025. E alla nuova guerra parteciperebbe anche Israele, in un conflitto che potrebbe ridisegnare definitivamente lo scenario del Medio Oriente. Sono queste le indiscrezioni provenienti dal Pentagono, rilanciate da Axios e fatte rimbalzare anche dai media iraniani. Secondo Cnn e Cbs News, le forze Usa sarebbero pronte ad attaccare già da sabato, anche se è probabile che i tempi si estendano oltre questo fine settimana. Secondo le fonti tuttavia, il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull'opportunità dell'offensiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

