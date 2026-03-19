Domani nella Città Metropolitana di Napoli, studenti, università e associazioni si riuniranno al SOB per manifestare contro il razzismo, nell’ambito della XXII Settimana dedicata alla lotta contro ogni forma di discriminazione. L’evento coinvolge diverse scuole e rappresentanti di associazioni giovanili, che parteciperanno a un'iniziativa pubblica per sensibilizzare sulla questione. La manifestazione rappresenta il secondo appuntamento di questa settimana dedicata all’inclusione.

Napoli – Giovani e inclusione: secondo appuntamento della XXII Settimana contro il razzismo con studenti e istituzioni. Secondo appuntamento organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito della XXII “ Settimana di azione contro il razzismo ” promossa dall’ UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Domani, venerdì 20 marzo, dalle 9.30, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in via Santa Caterina da Siena, n.37, si terrà un importante momento di riflessione e confronto intitolato “La Città Metropolitana e i giovani: Cultura condivisa dell’inclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: domani gli studenti con le Università e le associazioni al SOB per dire no al razzismo

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